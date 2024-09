Filmfestival Venedig: Zurück im Reich der Sinne

Als eines der herausragenden Beispiele für diese „Trendwende“ führte er „Babygirl“ ins Treffen – einen auf Hochglanz polierten Erotikthriller mit Nicole Kidman, der bei Premiere in Venedig mit Standing Ovations belohnt wurde; und zwischendurch auch mit Gelächter, denn das schweißtreibende Drama der niederländischen Regisseurin Halina Reijn steht mit einem Bein in der Komödie.

Der 28-jährige Brite Harris Dickinson, der bereits in Ruben Östlunds „Triangle of Sadness“ sowohl seine Fähigkeit zum männlichen Model, als auch zur Selbstironie bewiesen hat, verkörpert den jungen Aufreißer mit dem Selbstbewusstsein von Jugend und Schönheit. Wenn er Romy befiehlt, in den Hinterzimmern eines schäbigen Hotels vor ihm auf die Knie zu geben, schleicht sich ein Grinsen in sein Gesicht – allerdings nicht verachtungsvoll, sondern eher stolz auf den eigenen Instinkt für die erotischen Fantasien seiner Partnerin. Die Affäre nimmt ihren verhängnisvollen Verlauf und bietet Nicole Kidman die Bühne für das, was man eine „mutige Rolle“ nennt. Souverän steigt sie in die Tiefen ihrer Leidenschaften hinab und durchleidet lustvoll gedemütigt ihre Begehren. Nicht weniger mutig zeigt sie sich in einer Szene beim Arzt, der ihr fleißig Botox ins Gesicht spritzt, was ihre Tochter später zu der Bemerkung verleitet: „Du siehst aus wie ein toter Fisch.“

Die meisten Sexszenen inszeniert die Regisseurin relativ konventionell und ästhetisch nicht weit von Mainstream-Filmen wie „9 ½ Wochen“ entfernt. Auf der narrativen Ebene aber ist sie in der Gegenwart angekommen: Die Frau, die sich sexuell emanzipiert, wird am Ende nicht mehr bestraft wie beispielsweise noch Glenn Close in „Eine verhängnisvolle Affäre“. Romy hat ihre Lektion gelernt: „Wenn ich mich nächstens demütigen lassen möchte, zahle ich Geld dafür.“