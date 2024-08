Filmfestival Venedig: Wenn die Gondeln Brad Pitt tragen

Oscar-Startrampe

So hatte der US-Regisseur Todd Phillips mit „Joker“ seinen Siegeslauf in Venedig begonnen und gewann in Anschluss daran zwei Oscars. Nun kehrt Phillips mit der Fortsetzung „Joker: Folie À Deux“ nach Venedig zurück und hofft für sein dystopisches Musical auf einen weiteren Triumph. Wieder spielt Joaquin Phoenix den einsamen Komiker Arthur Fleck, an seiner Seite steht Lady Gaga als Harley Quinn.

Zurück kehrt auch Regisseur Luca Guadagnino, dessen Tennis-Trio „Challengers“ letztes Jahr aufgrund des Streiks wieder aus dem Programm genommen wurde. Jetzt tritt Guadagnino mit der William S. Burroughs-Verfilmung „Queer“ im Wettbewerb an: Daniel Craig spielt darin einen heroinsüchtigen US-Amerikaner in Mexiko City, der sich in einen jüngeren Mann verliebt.

Verliebt ist auch Nicole Kidman in dem Thriller „Babygirl“ von der Holländerin Halina Reijn: Sie verkörpert eine Geschäftsfrau, die mit ihrem jüngeren Mitarbeiter – kein Wunder, er wird von „Triangle of Sadness“-Star Harris Dickinson gespielt – eine heiße Affäre anfängt und ihre Existenz aufs Spiel setzt.

Im Gegensatz zu Cannes sind Venedig und sein Chef Alberto Barbera bekannt für ihre freundliche Haltung gegenüber den großen Streaming-Diensten. Besonders Netflix präsentierte seine großen Prestige-Projekte gerne am Lido – letztes Jahr beispielsweise David Finchers „The Killer“ und Bradley Coopers Bernstein-Bio „Maestro“.