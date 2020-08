Uraufführung von "Everywoman": Requiem für eine Todgeweihte

In der Stückentwicklung „Everywoman“, die als Koproduktion mit der Schaubühne Berlin am Mittwoch in der Szene Salzburg uraufgeführt wurde, erzählt eine Schauspielerin, verkörpert von Lardi, die Geschichte ganz anders. Sie hätte im Mai einen Brief erhalten, in dem Helga Bedau die Schließung der Theater aufgrund Corona bedauerte. Sie sei, so hätte Bedau geschrieben, einst in „Romeo und Julia“ die Rosalinde gewesen – und würde angesichts ihres nahenden Todes gerne noch einmal in einem Stück mitwirken.

Wie verhält es sich wirklich? Was ist Wahrheit, was Theater? Handelt es sich hier um ein Reenactment einer Begegnung zwischen Bedau und Lardi? Oder ist der Dialog zwischen den beiden, die sich irgendwann zu duzen beginnen, konstruiert – wie das gesamte Setting (von Anton Lukas) mit zwei Steinen aus Pappmaché und den Umzugskartons im Hintergrund?