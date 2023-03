Überraschung in Hollywood: Was heuer bei den Oscars anders sein wird

Überraschung beim "Roll Out": erstmals seit Jahrzehnten werden die Oscar-Gäste am Sonntag nicht über einen roten Teppich laufen - die Flaniermeile vor dem Dolby Theater in Hollywood wird in "Champagner"-Farbe dekoriert.

Das traditionelle Ausrollen des Teppichs auf dem Hollywood Boulevard verfolgten am Mittwoch (Ortszeit) Dutzende Kamerateams und Pressevertreter aus aller Welt mit.