Ein Jahr nach Oscar-Ohrfeige: Chris Rock schlägt zurück

Ein Jahr, nachdem er bei der Oscar-Verleihung geohrfeigt wurde, hat Chris Rock am Samstag in einem weltweit live übertragenen Comedy-Special auf Netflix Will Smith und seine Frau attackiert. Der Komiker witzelte, es genossen zu haben, Smith in seinem neuesten Film zu sehen, als er geschlagen wird. Rock sagte weiter, er habe sich das Sklavendrama "Emancipation" angesehen, nur um zu sehen, wie Smith "verprügelt wird", und jubelte "hit him again" (Schlag ihn noch einmal).

Konsequenzen

Im März 2022 betrat Smith die Bühne der Oscar-Verleihung und schlug Rock ins Gesicht, nachdem der Komiker einen Witz über das Aussehen von Smiths Frau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Der "King Richard"-Star kehrte auf seinen Platz im Publikum zurück und wurde später als bester Schauspieler ausgezeichnet. Will Smith entschuldigte sich am Tag nach der Ohrfeige bei Rock und der Academy of Motion Picture Arts & Sciences, die für die Vergabe der Oscars zuständig ist. Die Akademie verbot Smith die Teilnahme an den Oscars für zehn Jahre.