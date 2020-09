Turrini-Uraufführung: Herrlich leicht, tieftraurig, komisch, politisch knallhart

Es ist vielleicht das schönste (ohne die anderen schmälern zu wollen), sicher aber das persönlichste Stück, das Peter Turrini in den vergangenen Jahren geschrieben hat. Denn „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ vereint in den Kammerspielen der Josefstadt alles, was einen klassischen Turrini ausmacht.

Da geht es um Liebe, um Zärtlichkeit, um Wut, um das Leben an sich, das sich durch die Corona-Pandemie so dramatisch verändert hat. Doch da geht es auch um den großen Dramatiker Peter Turrini, der indirekt auch Rückschau auf sein Leben hält, der Autobiografisches mit Fiktionalem und Zukunftsmusik exzellent zu verschmelzen weiß.