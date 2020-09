Schauspieler Johannes Krisch: "Wir sind genug gestraft"

Eine sehr lange Zeit. Sie engagierten sich, fungierten auch als Ensemblesprecher.

Als ich mich entschied, Schauspieler zu werden, war mein Ziel das Burgtheater. Dass es so schnell gehen würde, hätte ich mir aber nicht gedacht. Denn ich war nur drei Jahre freischaffend. Ja, das Burgtheater war meine künstlerische Heimat – und ist es nach wie vor.

Auch wenn Sie, gegenwärtig karenziert, seit dem Herbst 2019 Ensemblemitglied der Josefstadt sind.

Es gibt eben Momente, wo man aufgrund von Vorfällen Entscheidungen treffen muss.

Sie fielen Ihnen schwer?

Natürlich. Ich hab’ ja im Burgtheater mehr Zeit verbracht als mit meiner Familie. Das Wichtigste aber ist, gesund zu bleiben. Wenn man sich sagt: „Ich mach nur mehr Dienst nach Vorschrift – und werde hier begraben“, wird man krank. Man muss seiner Berufung gerecht werden.

Was ist vorgefallen?

Die Geschichte hat sehr weh getan, mehr möchte ich darüber nicht sagen. Das geht niemanden was an. Sie hat aber absolut nix mit Martin Kušej (Direktor seit dem Herbst 2019, Anm.) zu tun. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt in der Josefstadt bin. Weil ich nur dann Theater spielen kann, wenn eine Vertrauensbasis da ist. Und die ist gegeben. Herbert Föttinger (Josefstadt-Direktor, Anm.) macht das großartig. Ich kann befreit wieder ins Volle greifen. Und wenn man in der Josefstadt auf der Bühne steht, auf der auch Raimund gestanden ist: Da kriegt man schon a biss’l die Ganslhaut. Das Schöne ist auch, dass hier langfristig geplant wird. Man kann daher für Filme leichter disponieren.