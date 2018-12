Türkis-blaue Farbenlehre bei Jobs im ORF

Als neuer ORF2-Chefredakteur wird Matthias Schrom kolportiert, der derzeit als Reporter in der "ZiB" arbeitet. Er gilt als in nahezu alle Parteien gut vernetzter Journalist mit Karriereambitionen. Gegen ihn spräche, dass er noch keine Leitungsfunktion inne hatte, aber trotzdem dann für einen Großteil der rund 180 Personen umfassenden ORF-Information zuständig wäre. Für ORFeins käme als Chefredakteur der derzeitige Reporter Wolfgang Geier in Frage.

Als Chefverhandler in Personalfragen gelten ÖVP-Stiftungsrat Thomas Zach sowie FPÖ-Gremienvertreter Norbert Steger. Während sich die ÖVP nach außen in vornehmer Zurückhaltung übt, schießt sich die FPÖ verstärkt auf ORF-Journalisten ein und sucht hinter den Kulissen nach Personal – manchen wird dabei ohne eigenes Zutun ein blauer Mantel umgehängt. Ob die Regierung heuer noch ein neues ORF-Gesetz (samt einer Ablöse von Wrabetz) auf den Weg bringt, ist fraglich: In der zweiten Jahreshälfte startete die österreichische EU-Ratspräsidentschaft – Zores im ORF würden auch die internationale Presse beschäftigen.