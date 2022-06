Trenklers Tratsch: Die Nahezulähmung im Wien Museum

Ein Museum hat vielfältige Aufgaben, darunter das Sammeln, Bewahren, Erforschen. Aber auch das Präsentieren gehört dazu. Und dem Wien Museum wurde die Subvention wegen des Umbaus ja nicht gekürzt. Es muss also nach wie vor ein erkleckliches Ausstellungsbudget geben – für Gestaltung, Leihgaben, Kataloge, Vermarktung und so weiter. Was ist mit diesen Geldern passiert? Wäre Ihr Tratschpartner ein Kulturpolitiker der Opposition: Er hätte längst Anfragen eingebracht. Leider sind die Grünen ob des Machtverlusts noch immer in Schockstarre und finden eh alles gut, was die SPÖ macht.

Peter L. Eppinger zumindest erinnert sich wieder daran, dass er ÖVP-Kultursprecher ist. Und er musste sich tüchtig ärgern, weil Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler die neuen Pläne zum Pratermuseum zuerst einigen Medien kundtat.

Vor genau einem Jahr hatte der Kulturausschuss einstimmig beschlossen, für die ungenügend im Planetarium-Seitentrakt untergebrachte Prater-Sammlung des Wien Museums eine leer stehende Spielhalle um 1,63 Millionen Euro zu adaptieren: „Das Projekt startet im Sommer 2021, die Eröffnung ist für 2024 geplant“, ließ Kaup-Hasler verkünden. Nach langem Sinnieren will Bunzl die Halle aus Alu aber abreißen – und eine neue aus Holz bauen. Wegen der Nachhaltigkeit kostet das fast das Dreifache (4,16 Millionen). Eppinger spricht von einem „Hochrisikospiel“ in Zeiten explodierender Baukosten. Dass sich die Fertigstellung verzögert, versteht sich von selbst.