Trenklers Tratsch: Die Bildende verwischt antisemitische Spuren

Das Rektorat löste in der Folge das Dienstverhältnis mit der syrischen Studentin, die seit 2015 in Wien lebt. Die Entscheidung rief einen internen Konflikt hervor: In Stellungnahmen und Petitionen wurde dem Rektorat Rassismus sowie Bruch der Rede- und Meinungsfreiheit vorgeworfen. Es gab auch einen „Letter of Support“, gerichtet an Rektor Johan F. Hartle, mit angeblich 600 Unterschriften. Als Unterstützer scheinen die „Movie Nights“ samt den Namen von mehreren Professorinnen der Angewandten auf, darunter die Philosophin Antonia Birnbaum und die Kulturwissenschaftlerin Nanna Heidenreich. An deren Institut hatte Shantout angeblich einen Lehrauftrag. Bei den „Movie Nights“ sollen vornehmlich Filme von palästinensischen Regisseuren gezeigt worden sein, darunter Dokus, aber auch Propagandamaterial.

Das Rektorat verteidigte sich in einem Statement: „Ein Hassposting, das strafrechtlich relevant zu Gewalt und Vernichtung aufruft, gefährdet die Ziele und verletzt die Werte unserer Universität in einer Art und Weise, die nicht unwidersprochen und ohne Konsequenzen bleiben darf. Die Entlassung der Projektmitarbeiterin war daher aus unserer Sicht notwendig und wurde dem entsprechend am 9. Oktober 2024 in einem persönlichen Gespräch ausgesprochen.“ Es gebe „keinen Platz für Hass und Gewalt an der Akademie“: Die Kunstuni habe sich seit dem 7. Oktober 2023 „klar für eine Perspektive der Deeskalation, für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und für ein Ende der Gewalt ausgesprochen“.