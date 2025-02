Festwochen widmen sich Teichtmeister, dem Nahen Osten und der Donauinsel

Da war die Post wohl schneller als erwartet: Das Programmheft der zweiten Ausgabe der Wiener Festwochen unter Intendant Milo Rau hat bereits seinen Weg in die Redaktionen des Landes gefunden, obwohl die große Programmpräsentation erst am Freitag stattfindet. Unter dem Claim „V is for loVe“ soll die „Freie Republik Wien“ heuer zu einer „Republik der Liebe“ werden, wobei auf große Klassikeradaptionen, „Diskurs-Orgien“ oder auch „wilde schamanistische Partys“ gesetzt wird.

Über 40 Theater- und Musikproduktionen, Installationen und Community-Projekte sind von 16. Mai bis 22. Juni angesetzt. Noch vor dem großen Auftakt am Wiener Rathausplatz, für den u.a. die US-amerikanische Multimediakünstlerin Laurie Anderson und Nicole, die ESC-Siegerin aus 1982 („Ein bißchen Frieden“), angekündigt sind, hält die albanisch-britische Politikwissenschafterin und Philosophin Lea Ypi die diesjährige Rede an Europa am Judenplatz. Anderson wird zudem am 19. Mai im ORF-RadioKulturhaus mit „State of Love“ eine Eröffnungsrede performen.

Kongresse statt Prozesse

Auf die „Wiener Prozesse“ des Vorjahres folgen die „Wiener Kongresse“, die als zwei „Mega-Diskurs-Events“ angekündigt sind. Dabei sollen u.a. Problemfelder der Kunstszene ausgelotet werden - von Florian Teichtmeister über Rammstein bis hin zu Judith Butler.

„Burgtheater“, „Kalkwerk“, „Richard III.“

In der neuen Reihe „Brand New Classics“ läuft etwa das von Rau inszenierte Stück „Burgtheater“ von Elfriede Jelinek, eine ausschließlich weiblich besetzte Tschechow-Adaption von „Die Möwe“ oder „Ils nous ont oubliés“ - eine von Séverine Chavrier vorgenommene Dramatisierung von Thomas Bernhards Roman „Kalkwerk“. Der jüdisch-israelische Schauspieler und Regisseur Itay Tiran inszeniert Shakespeares „Richard III.“, und Regisseur Chokri Ben Chikha denkt mit einer Gruppe palästinensisch-israelischer Performerinnen und Performer in „Perzen. Tiomf van Empathie“ über die (Un-)Möglichkeit seinen Feind zu verstehen - oder gar zu lieben - nach.

Stationentheater auf der Donauinsel

Durch 15 Bezirke tourt das Stück „Ein gefräßiger Schatten“ des Argentiniers Mariano Pensotti, wobei ein Bergsteiger auf sein Schauspieler-Alter-Ego trifft. Die Füße vertreten kann man sich indes bei „Inselliebe“. Theatermacher Thomas Verstraeten lädt zu einer gemeinsamen Reise über die Donauinsel, wobei 60 Wienerinnen und Wiener aus den dortigen Communities dafür gewonnen werden konnten. Immersive

Performance im Funkhaus

Als Stützpunkt der „Republik der Liebe“ nutzen die Festwochen heuer das Funkhaus in der Argentinierstraße. Dort warten bei freiem Eintritt zahlreiche (Musik-)Veranstaltungen. So lässt etwa das österreichisch-dänische Kollektiv Signa im Dachgeschoss eine immersive Performance-Installation namens „Das letzte Jahr“ entstehen. Karten für das Gesamtprogramm sind ab Freitag um 10 Uhr, dem Beginn der Pressekonferenz, erhältlich. Bei ausgewählten Aufführungen, die bereits schon länger im Verkauf sind, wie dem Theaterstück „Weiße Witwe“ von Kurdwin Ayub oder Milo Raus „Burgtheater“ „von und mit“ Elfriede Jelinek, heißt es bereits schnell sein, um noch ein Ticket zu ergattern.