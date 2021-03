"Traviata" an der Staatsoper: Szenisch und musikalisch (fast immer) ein Ereignis

Das beginnt bei heutigen, überaus klugen Inszenierung von Simon Stone, der aus Violetta ein It-Girl, eine Influencerin macht, auf permanente Videos setzt und Verdis Oper einen ganz neuen optischen Anstrich gibt, der die Geschichte aber perfekt erzählt.

Und dann wären da natürlich noch ein Sänger: So ist Juan Diego Florez ein Alfredo aus dem Bilderbuch. Mit herrlichem Schmelz singt er diese Partie gefühlvoll und tenoralem Nachdruck. Pretty Yende ist eine intensive Violetta, vor allem die Schlusszene der exzellenten Sopranistin treibt Tränen in die Augen. So geht Musiktheater!

Dritter im Bunde ist der fabelhafte Bariton Igor Golovatenko als Giorgio Germont, die kleineren Rollen sind gut besetzt. Nur Dirigent Giacomo Sagripanti (Hausdebüt) kommt am Pult des an sich animierten Orchester über solides Mittelmaß nicht hinaus. Da geht noch mehr.