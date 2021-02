Total romantisch: Playlist zum Valentinstag

Marco Weises Lieder zum Herz-Schmerz-Dilemma

The First Time Ever I Saw Your Face, Roberta Flack, 1969

Der erste Augenkontakt, das erste Date, der erste Kuss, das erste Mal – und dann gemeinsam einschlafen. Arm in Arm. Herz an Herz. Daran erinnert man sich das ganze Leben. Und am besten mit der großen Roberta Flack.