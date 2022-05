"Top Gun“ kehrt als Fortsetzung zurück: Das Lächeln von Tom Cruise

Als „Top Gun“ unter der Regie von Tony Scott 1986 in die Kinos kam, wurde er umgehend zum Kassenschlager und erzielte allein in den USA mit 180 Millionen Dollar die höchsten Einspielergebnisse des Jahres.

„Top Gun“, die dramatische Geschichte von Elite-Piloten in der US-Marine, machte den jungen Tom Cruise umgehend zum Star, trieb den Verkauf von Bomber-Jacken und Ray-Ban-Aviator-Sonnenbrillen in gigantische Höhen und brachte dem Hit-Song „Take My Breath Away“ einen Oscar ein. Dank „Top Gun“ bewarben sich um 500 Prozent mehr Männer bei der US-Marine als zuvor – das machte ihn zu einem der größten Rekrutierungsfilme aller Zeiten. Tatsächlich war die Marine aktiv an der Produktion beteiligt und setzte alles daran, das seit dem Vietnamkrieg angeschlagene Vertrauen der Bevölkerung in das Militär wiederherzustellen. Vor den Kinos wurden Rekrutierungsstellen eingerichtet, um begeisterte männliche Besucher zu einer Bewerbung zu animieren.

Atemberaubende Flugszenen, in denen sich silberne Kampfflieger im orangen Sonnenuntergang aus den Wolken stürzen und sowjetische MiGs abschießen, zelebrieren hemmungslos den Glauben an die eigene Militärmacht und die Unbesiegbarkeit patriotischer Männlichkeit.