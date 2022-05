Tom Cruise sorgt mir "Top Gun: Maverick" für Kino-Rekord

Der neue Tom-Cruise-Film "Top Gun: Maverick" hat am Wochenende in Nordamerika 134 Millionen Dollar eingespielt und dem Schauspieler einen persönlichen Eröffnungsrekord beschert. Der Paramount-Streifen dürfte zudem eine neue Höchstmarke von 151 Millionen Dollar an Kartenverkäufen für ein langes Memorial-Day-Wochenende erzielen. Der Feiertag wird in den USA am Montag begangen.

Für das Filmstudio ist die Fortsetzung des Piloten-Dramas von 1986 der fünfte Nummer-Eins-Erfolg in Nordamerika in diesem Jahr. Angesichts begeisterter Filmkritiken legten bereits am Freitag die Aktien von Kinobetreibern wie AMC Entertainment, Cinemark, IMAX und Cineworld wie auch Paramount selbst deutlich zu.