"Top Gun"-Komponist Faltermeyer: "Beim Film musst du Vollgas geben"

„Beim Film ist es ja immer so: Du musst als Komponist absolut Vollgas geben“, so der leidenschaftliche Flieger im KURIER-Gespräch. „Ich habe auch aus Altersgründen meine Privatpilotenlizenz erst unlängst zurückgelegt. Umso schöner war es, wenigstens die Musik zu ,Top Gun: Maverick‘ zu komponieren. Da war ich wenigstens irgendwie mitten im Fluggeschehen“, so der mehrfach prämierte 69-jährige Künstler.