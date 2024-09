Tobias Pötzelsberger: "Die Blockflöte habe ich schreiend abgelehnt"

Ich setze mich schon länger mit dem Scheitern und dem Umgang mit Fehlern auseinander, das hat begonnen mit Internet-Talks, bei denen Menschen über ihre Niederlagen berichten und was sie daraus gelernt haben. Scheitern begleitet einen ja ständig – ich merke das oft etwa beim Tennis (lacht). Oder Kindererziehung, auch das ist manchmal „Trial and Error“. Die Frage ist, wie man damit umgeht, und das ist ein wiederkehrendes Motiv auf diesem Album. Mein Song „Old man’s heart“ erzählt etwa von einem Freund, der in der Trunkenheit oft wahnsinnig dumme Dinge tut und nichts daraus lernt. Erstaunlich, wie idiotisch sich gerade Männer mitunter verhalten können.

Dass Pötzelsberger auch gut singen und Gitarre spielen kann, hat sich zwar bereits herumgesprochen, aber wissen vielleicht noch nicht alle im Land. Das soll sich mit der Veröffentlichung seines neuen Albums „Prudence“ aber ändern. Es ist aber nicht sein Debüt, denn der 41-Jährige veröffentlichte bereits mit seiner ersten Band The More or The Less zwei Platten. Nach zwölf Jahren gibt es nun neues Material, das er unter dem Namen Tobias Poetzelsberger veröffentlicht.

Mein großartiger Produzent Niklas Apfel, der bereits mit vielen heimischen Musikern zusammengearbeitet hat. Er und ich haben das gesamte Album fast allein eingespielt, denn Niklas kann fast alles spielen: Gitarre, Klavier, Schlagzeug, Bass und so weiter. Wir waren also fast nur zu zweit im Studio. Live wird Fabian Holoubek den Bass spielen, mein alter Freund Lukas Froschauer spielt Klavier. Und dann gibt es noch den großartigen Schlagzeuger David Eibl, den mir meine Nachbarin, die Sängerin Ina Regen, empfohlen hat.

Ich bin beim Songwriting etwas langsam, habe aber über die Jahre sicher 30 bis 40 Songskizzen erarbeitet. Einiges ist meinem hohen Anspruch an mich selbst zum Opfer gefallen. Schlussendlich habe ich das Ausgangsmaterial auf neun Songs heruntergekocht. Die Lieder sollten untereinander auch stilistisch stimmig sein. Das ist glaub ich jetzt gelungen, und meine Experimente in Richtung Elektronik oder noch mehr Country und Folk schlummern auf der Festplatte (lacht).

Ich bin mit den Beatles und Reinhard Mey aufgewachsen. Die Beatles hat mein Papa gehört, Reinhard Mey meine Mama. Seitdem bin ich ein großer Beatles-Fan. Von dort ist es nicht mehr weit zu Simon & Garfunkel, Conor Oberst, Death Cab for Cutie und vielen anderen Bands und Singer-Songwritern aus dem britischen und US-amerikanischen Raum. Diese Musik höre ich privat, deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass einige Songs auf dem Album an US-Folk-Veröffentlichungen erinnern.

Sie moderieren die meistgesehene Nachrichtensendung Österreichs. Ein Vorteil oder eher ein Nachteil?

Einerseits ist es ein Vorteil, weil man als ZiB-Moderator zur Primetime gesehen wird und deshalb viele Menschen im Land einen kennen. Diese Bekanntheit kann vielleicht manchmal auch ein Nachteil werden, wenn Missgunst ins Spiel kommt. Bislang merke ich aber viel Wohlwollen. Natürlich ist es für viele ungewöhnlich. Von einem Nachrichtenmoderator würde man sich wohl eher ein Sachbuch erwarten als ein Popalbum.

Zuletzt gab es Aufregung um die Nebeneinkünfte von ORF-Angestellten. Haben Sie diesbezüglich alles mit Ihrem Arbeitgeber abgeklärt?

Alles ist Compliance-geprüft und vom ORF genehmigt. Nebeneinnahmen kann ich aber ohnehin nicht erwarten – die Produktion war teuer. Aber darum geht es nicht und ich will überhaupt nicht jammern. Andere Leute kaufen sich ein teures Rennrad, ich bezahle ein Tonstudio und nehme ein Album auf. Grundsätzlich hat sich der Markt völlig verändert: Kaum jemand kauft noch CDs, viele hören Musik im Internet. Ich sehe bei vielen Musiker-Freunden, dass sie meist nur noch mit Livekonzerten Geld verdienen, aber auch dieser Markt ist schwieriger geworden.

Haben Sie schon auf Spotify nachgesehen, wo Ihre Songs am meisten gestreamt werden?

Ja, und das hat mich auch überrascht. Denn die zweite Single „Play it cool“ wird derzeit am häufigsten in den USA gehört. Und an zweiter oder dritter Stelle kommt schon Kanada. Das hätte ich mir nicht erwartet, so etwas wäre früher, glaube ich, nicht möglich gewesen.

Am 29. September wird in Österreich gewählt. Davor und danach stehen Sie als Musiker auf der Bühne. Wie stressig werden die nächsten Tage?

Am Wahlsonntag arbeite ich natürlich. Am Tag danach auch. Das erste Konzert der Tour ist am Donnerstag, dem 26. September, in Linz, dann geht es tags darauf nach Salzburg und gleich wieder nach Wien. Natürlich ist das alles etwas eng, aber die Tour und die Veröffentlichung des Albums habe ich schon lange geplant, lange bevor der Wahltermin feststand. Es wird jetzt ein bisschen stressig, aber das macht nichts, denn es macht auch viel Spaß.