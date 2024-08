Spiel, Satz, Niederlage: "Play It Cool" von Tobias Pötzelsberger

Am 27. September wird der der moderierende Musiker (oder musizierende Moderator) Tobias Pötzelsberger unter seinem Künstlernamen Tobias Poetzelsberger (merken Sie den feinen Unterschied?) ein Musikalbum veröffentlichen. Es ist nicht sein erstes Album, denn Pötzelsberger macht seit vielen Jahren Musik. Denn ersten Appetizer daraus hat er bereits am 24. Mai dieses Jahres veröffentlicht: "Carry you", eine mit Schlagzeug und Gitarren lieb vorgetragene Auseinandersetzung mit dem Vater-Sein. Poetzelsberger besingt dazu die Herausforderungen der Kindererziehung und macht sich so seine Gedanken: "You wouldn’t grow, if I carried you", heißt es darin zum Beispiel. Das Schlagzeug treibt vorsichtig an, die E-Gitarren versuchen das schlafende Kind nicht zu wecken.