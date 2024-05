ORF-Moderator Tobias Pötzelsberger kann auch Musik

Tobias Pötzelsberger kann so einiges. Nämlich souverän in der "Zeit im Bild" die Nachrichten vom Teleprompter ablesen und journalistisch einwandfreie Beitrage gestalten. Wenn er arbeitet, schaut man ihm gerne zu, weil er meist angenehm unaufgeregt die Schlagzeilen des Tages präsentiert. Auch im Dauerstress scheint er keinerlei Hektik zu kennen, wie man bei seinem sechs (!) Stunden-TV-Marathon, in dem er live im ORF die Ibiza-Regierungskrise und den Rücktritt von Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef abwickelte, sehen konnte. Mit dieser Leistung wurde er dann auch völlig zu Recht abgefeiert.

Die Videos davon gingen viral. Andere wissen vielleicht auch, dass Tobias Pötzelsberger schon länger als Sing-/Songwriter tätig ist: Unter dem Namen The More or The Less hat er sich 2009 mit seinem Debütalbum "We, the People" vorgestellt. 2012 folgte das Zweitwerk "Keep Calm", das nicht mehr ganz so ruhig und verträumt dahinplätschert wie das Erstlingswerk. Beide Alben haben durchaus ihre guten Momente. Danach herrschte aber Sendepause. Standbild.

Bis jetzt. Denn am 24. Mai erscheint mit "Carry you" ein neues Lied von und mit Tobias Pötzelsberger. Der 41-Jährige veröffentlicht aber nicht mehr unter The More or The Less seine Musik, sondern hat sich dafür ein neues Pseudonym einfallen lassen. Nichts Besonderes: Aus Pötzelsberger wird einfach Tobias Poetzelsberger. Der Unterschied liegt im Detail.