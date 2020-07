Tipps für Kinder- und Jugendbücher: Sommer ist trotzdem

Dieser Sommer ist zwar anders, aber die Lust am Lesen, die Freude an der Lektüre bleiben. Egal, ob man jetzt im nächsten Freibad – inklusive Pommes-Eis-Langos-Orgie – Abkühlung sucht, oder sich an irgendeinem Strand vergräbt und sich dabei (endlich!) den Traum eines eigenen Wasserschlosses erfüllt: Abwechslung in Form einer guten Geschichte ist da wie dort gefragt.

Hier ein paar Kinder- und Jugendbücher, mit denen der Sommer vielleicht sogar zu einem besonderen wird.

Palmen am Nordpol

Schmelzende Polkappen, kaputte Wälder und Wetterextreme. Fast täglich wird man mit dem Klimawandel konfrontiert. Aber wie steht es um Mutter Natur wirklich?

Und wie hat sich die Erde im Laufe ihrer Geschichte verändert? Gab es tatsächlich schon einmal Palmen am Nordpol? Der niederländische Autor Marc ter Horst wollte es wissen und hat Informationen zusammengetragen. Bei seinem nachhaltig produzierten Buch geht es aber, wie er im Vorwort sagt, „um viel mehr als um bedrohte Eisbären und Auspuffgase.“ Er wolle „alles über den Klimawandel“ erzählen und beginnt bei der Frühgeschichte des Klimas, erklärt, warum die Dinosaurier damals ausgestorben sind; wie sich die Erde in einen Schneeball verwandelt hat und „warum ein paar fette Meeresfürze“ für eine Hitzewelle sorgten. Am Ende gelangt er im Heute an. Es geht um aktuelle Maßnahmen gegen den Klimawandel, über die Energie der Zukunft. Das alles wird einfach, klug und wissenschaftlich fundiert aufbereitet und ist mit wunderschönen Zeichnungen von Wendy Panders geschmückt.

Marc ter Horst: Palmen am Nordpol (Gabriel)