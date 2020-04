Kinderbuchtipps: Abenteuer zu Hause

„Wie lange brauchst du noch, Papa?“ „Wenn du mich in Ruhe arbeiten lässt, bin ich auf jeden Fall schneller fertig. Kannst du nicht etwas spielen?“ „Nein. Allein spielen ist doof.“

So oder so ähnlich spielt es sich gerade in vielen Familien mit Homeoffice ab. Es braucht daher Abwechslung in den heimischen Kinderzimmern, um die Langeweile in Zaum zu halten.

Bücher können helfen. Damit der Lesestoff nicht ausgeht, haben wir für Sie ein paar Kinderbuch-Neuerscheinungen zusammengetragen.

Vom Kauf dieser übrigens nicht nur die Kinder und Eltern etwas haben, sondern auch die Verlage, die – wie eh fast alle – unter Corona leiden. Man kann direkt bei diesen Verlagen, bei den großen Online-Buchhändlern wie Morawa und Thalia bestellen oder einfach bei der nächsten Buchhandlung seine Wunschliste deponieren bzw. in dessen Onlineshop stöbern (bzw. ab dem 14. vielleicht wieder vor Ort).

Dort sollte man nach folgenden Büchern suchen:

„Der kleine Spross“: Zum Frühlingsbeginn ein wunderschönes Bilderbuch, das vom Großwerden erzählt, Mut macht (ein Samenkorn, das nicht so schnell wie die anderen aus der Erde kommt, weil es noch ein bisschen schlafen muss) und die Jahreszeiten mit viel Liebe zum Detail erklärt. Von Britta Teckentrup. Ab 4 Jahren. 18,50 Euro.