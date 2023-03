Stipsits-Film "Griechenland" läuft sensationell in den Kinos

In der Wohlfühl-Komödie, an der der erneut für eine ROMY nominierte Stipsits auch mitschrieb, dreht sich alles um den konfliktscheuen Hotelerben Johannes (Stipsits), der erkennen muss, dass sein richtiger Vater in Griechenland gelebt hat. Dessen Testament führt ihn auf eine tragikomische Reise in das sonnige Urlaubsland, und zur Selbsterkenntnis. In weiteren Rollen sind Katharina Straßer, Claudia Kottal, Mona Seefried, Erwin Steinhauer, Andreas Vitásek und Margarethe Tiesel zu sehen.