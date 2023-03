"Avatar 2": Nach 13 Jahren wieder Million in Österreichs Kinos geknackt

Erstmals seit 13 Jahren hat ein Film wieder mehr als eine Million Zuschauer in die österreichischen Kinos gelockt. Gut 1,1 Millionen Menschen haben sich "Avatar: The Way of Water'" angeschaut. Als Auszeichnung gibt es dafür das "Diamond Austria Ticket" der ARGE Film und Kino, berichtete die Wirtschaftskammer am Dienstag. Zuletzt hatten der erste Avatar-Teil und "Ice Age 3" anno 2009 in Österreich ein Millionenpublikum angezogen.

Neben dem "Golden Ticket" für mehr als 300.000 Besucher, dem "Platinum Ticket" für mehr als 600.000 Besucher, wird das "Diamond Ticket" bei Erreichen der Besuchermillion vergeben. Ein "Austria Ticket" gibt es für mehr als 100.000 Besucher. Diese Marke übersprang zuletzt Adrian Goigingers neuer Film "Der Fuchs".

Dritterfolgreichster Film weltweit

Der zweite "Avatar"-Teil ist laut WKÖ-Angaben der umsatzstärkste Film aller Zeiten in Österreich. Auf der Weltrangliste der kommerziell erfolgreichsten Filme ist das Science-Fiction-Abenteuer von Regisseur James Cameron Ende Februar auf Rang drei vorgerückt. Mittlerweile spielte "Avatar 2" seit dem Kinostart Mitte Dezember weltweit nunmehr 2,282 Milliarden Dollar ein.

Damit verwies Cameron seinen eigenen Film "Titanic" auf den vierten Platz. Der Film von 1997 läuft derzeit wieder in den Kinos und hielt bei globalen Einnahmen von 2,255 Milliarden Dollar. An erster Stelle thront Camerons "Avatar - Aufbruch nach Pandora" von 2009 mit 2,92 Milliarden Dollar.

Auf Rang zwei folgt der Blockbuster "Avengers: Endgame" (2019; Regie: Anthony und Joe Russo) mit rund 2,79 Milliarden Dollar. Die Top Five rundet "Star Wars: Das Erwachen der Macht" aus dem Jahr 2015 mit 2,07 Milliarden Dollar auf dem fünften Rang ab (auch als "Star Wars: Episode VII" bekannt; Regie: J. J. Abrams).

Im Jahr 2017 begann Cameron mit der gleichzeitigen Arbeit an vier "Avatar"-Fortsetzungen, die weiteren Teile sollen ab 2024 folgen. "Avatar: The Way of Water" mit Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, Kate Winslet und Sigourney Weaver ist für vier Oscars nominiert - für visuelle Effekte, aber auch in der Top-Sparte "Bester Film".