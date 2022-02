Theatermuseum: Versäumnisse des KHM-Konzerns und andere Brocken

Die neue Direktorin, die etliche Biografien veröffentlicht hat (auch über den ehemaligen Staatsoperndirektor Ioan Holender), will also das Barockpalais, das in präpandemischen Zeiten 80.000 Besucher pro Jahr hatte, für neue Publikumsschichten öffnen: „Ich möchte das Haus neu erstrahlen lassen.“ Die Beleuchtung werde erneuert, weil sie 2023 nicht mehr den EU-Vorschriften entspräche, es stehe zudem eine Fassadensanierung an, und der Hall im Eroica-Saal soll gedimmt werden. In der Zukunft werde auch das Palais thematisiert werden, das u. a. die tschechische Botschaft, das französische Kulturinstitut und in der NS-Zeit ein „Haus der Mode“ war.

Arnbom, die sich Kuratorin und Autorin eingehend mit jüdischen Künstlerschicksalen in der NS-Zeit beschäftigt hat, will sich auch dem riesigen Komplex Provenienzforschung widmen. Er war in den letzten zwei Jahrzehnten lax behandelt worden. „Das wird ein großer Brocken werden.“