"The Fear Index" auf Sky: Lukratives Spiel mit der Angst

Doch die Angst – übrigens auch Zutat jedes guten Thrillers – richtet sich hier frankensteinmäßig gegen den Erfinder selbst. Früh in Folge 1 wird Hoffman in seiner absurd luxuriösen und scheinbar perfekt gesicherten Schlossvilla am Genfer See von einem dämonenhaften Eindringling drangsaliert. Nach einem Sturz bleibt er bewusstlos liegen, Erinnerungslücken tauchen auf. Hoffman traut bald nicht einmal mehr sich selbst.

Robert Harris lieferte 2011 im Nachgang der Finanzkrise die Romanvorlage für diese Sky-Serie um üble Geschäfte, künstliche Intelligenz und Paranoia. Spannend, wenngleich im slicken Börsenumfeld ziemlich glatt geraten.