"The End Of The Party": Schriftbilder von Stefan Marx

Stefan Marx braucht nicht viel, um das derzeitige Lebensgefühl vieler Menschen auf den Punkt zu bringen: „The End Of The Party“. Dieser Satz steht auch in Großbuchstaben auf dem Cover des Buches „Schriftbilder/Type Works“, das seine Arbeiten aus den letzten beiden Dekaden abbildet. Es sind Zeichnungen, in denen er seine Liebe zur Sprache in den Mittelpunkt stellt. Dominiert werden sie von kurzen, prägnanten Sätzen, von teils melancholischen, teils poetischen Botschaften, die sich Stefan Marx seit nunmehr 20 Jahren für unterschiedliche Medien und Formate überlegt. Er lässt Buchstaben spielerisch über Fassaden von Häusern purzeln, fertigte Zeichnungen an, die 2019 einen Monat lang als Kolumne in der New York Times erschienen sind. Seine Schriften schmücken aber auch Porzellangeschirr, T-Shirts, Stofftaschen, Skateboards und Plattencover, die Marx für das Hamburger Label Smallville Records und den gleichnamigen Plattenladen in der Hein-Hoyer-Straße anfertigt.