Auf der Suche nach den Regenbogenfarben

"Ich hoffe, dass ich andere mit der Einfachheit der Geschichte genauso in den Bann ziehen kann, wie mit all den Details. Die Schönheit in der Schlichtheit zu finden ist das Ziel meiner Kunst, das ist wie eine Art von Meditation. Ich hoffe, das wird beruhigen und den Geist der Betrachter inspirieren", sagt die Kunstschaffende in einem Interview mitmymodernmet.com.

Das Fotografieren hat sich Adrien Broom selbst beigebracht, es folgten Arbeiten in Florenz, New York und London. Für eine Kulisse benötigen die Künstlerin und ihr Produktionsteam ein ganzes Monat, die Fotos werden dann während eines einzigen Tages geschossen. Um dieses aufwändige Vorhaben auch finanziell umsetzen zu können, appellierte die Lichtbildnerin an die Allgemeinheit, um mit Hilfe eines Kickstarter-Projekts auch die restlichen Welten der Regenbogenfarben realisieren zu können.

Bisher konnte sie rote, gelbe und hellblaue Traumwelten inszenieren. Fehlen also noch Orange, Grün, Indigo und Violett. Mit ihrem Spendenaufruf konnte sie knappe 26.000 US-Dollar generieren, mit denen Broom gerne einen Kurzfilm drehen und ein Kinderbuch mit den geschossenen Fotos illustrieren möchte.