Männer und ihre stolzen Rauschebärte

Seit einem Jahr arbeitet OLeary an dem Projekt "Of Beards and Men". Er fotografiert Männer und ihre Bärte, puristisch, in zentraler Perspektive und vor grauem Hintergrund (siehe Bilderstrecke). Dabei wollte er nicht den Look eines Friseur-Katalogs schaffen, sondern die individuelle Persönlichkeit der Bartträger unterstreichen. Mehr als 130 Männer kamen bereits in die umgebaute Scheune auf seiner Farm in Minnesota - zunächst angelockt durch Mundpropaganda und über das Internet. Nachdem OLeary dort die ersten Fotos präsentierte, kamen Rückmeldungen von überall aus den Vereinigten Staaten.

Per Crowdsourcing über die Internetplattform Kickstarter will OLeary bis 15. August ausreichend Spenden sammeln, um seinen Traum vom eigenen Hochglanz-Fotobuch zu verwirklichen. Ergänzt mit Texten von Kunsthistorikern und Essayisten, soll "Of Beards and Men" ein Dokument der Männlichkeit in der gegenwärtigen Gesellschaft werden.