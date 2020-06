Der Bart als Play-off-Ritual

Wenn heute um 17.30 Uhr (live ServusTV) in Linz der Puck zum ersten Bully fällt, dann sind die Spieler der Black Wings Linz und der Vienna Capitals bis in die Haarspitzen motiviert.



Der Sieger im siebenten Spiel der Best-of-seven-Serie steigt ins am Dienstag beginnende Semifinale auf. Die Verlierer dürfen nicht nur den Urlaub buchen, sie können auch zum Rasierer greifen. Denn, was in den 80er-Jahren bei den damals sehr erfolgreichen New York Islanders begonnen hat, ist im Eishockey weltweit zur Tradition geworden. Die meisten Eishockey-Profis rasieren sich während eines Play-offs nicht.

Im österreichischen Eishockey hat der Play-off-Bart ebenfalls in den 80er-Jahren zu wachsen begonnen. Österreichs Eishockey-Legende Walter Znenahlik erinnert sich: "Das ist natürlich von den kanadischen Legionären ausgegangen. Aber die Villacher waren die Ersten, bei denen sich alle im Team einen Bart wachsen haben lassen."



Es soll aber noch ganz andere Traditionen geben. Manche Spieler wechseln ihre Unterwäsche im Play-off nicht. Capitals-Verteidiger Philippe Lakos sagt lachend: "Das kann ich mir schon vorstellen. Es würde aber niemand zugeben." Der 31-Jährige hat sich seinen "Peter-Rapp-Bart" schon vor dem Viertelfinale wachsen lassen. "Die Qualifikationsrunde war für uns genauso wichtig." Seither wird nur der Oberlippenbart gekürzt. "Sonst bleibt mir das Essen hängen." Die Form seines Bartes hatte er zuletzt in der Meistersaison 2005. "Das ist eine gute Erinnerung. Aber damals habe ich auch noch blond gefärbte Haare gehabt. Das kann ich mir mit 31 Jahren jetzt nicht mehr leisten", sagt Lakos.