Banksy-Reproduktionen in Wien: Ist die Schau ihr Geld wert?

"Copyright ist für Verlierer"

Klar ist: Musealen Anspruch hat "The Art of Banksy" nicht. Den Vorwurf, dass das Tourevent nicht in Absprache oder gar unter Billigung von Banksy stattfindet, lässt Kurator Quintana zugleich nicht gelten. "Copyright is for Losers", zitiert er Banksy selbst. Und dass das Projekt vom Künstler nicht autorisiert wurde, weist man bereits auf den Werbeaufstellern aus.

Beim Phänomen Banksy sei die Sache einfach komplizierter als bei den meisten anderen Künstlern, so Quintana. Ob der ostentativ aufrecht erhaltenen Anonymität könne man ihn ja auch schlecht um Erlaubnis fragen. Außerdem sei Banksy selbst längst nicht mehr Undergroundkämpfer. "Er ist kein Street-Art-Künstler mehr", so Quintana: "Was ist nicht kommerziell an Banksy?"

Banksy-Freizeitpark als Ausnahme

Klar ist, dass Banksy selbst nur selten zu einer seiner Ausstellungen lädt. Am bekanntesten ist wohl sein "Dismaland" vor fünf Jahren, als er in Weston-super-Mare einen heruntergekommenen Freizeitpark ironisch für die Besucher öffnete. Und die Erklärung, warum er nicht rechtlich gegen nicht autorisierte Schauen mit seinen Arbeiten vorgeht, lieferte Banksy selbst wie gewohnt via Instagram: Er sei wohl nicht gerade die geeignete Person, sich über Menschen zu beschweren, die Bilder ohne Erlaubnis zeigen würden.

INFO: "The Art of Banksy" in den Wiener Sofiensälen, Marxergasse 17, 1030 Wien bis 4. Oktober. Tickets wochentags 17 Euro, am Wochenende 19 Euro.

