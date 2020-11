Terrornacht in den Kulturinstitutionen: Publikum harrte stundenlang aus

Es hätten die vielleicht etwas wehmütigen letzten Aufführungen vor dem Lockdown werden sollen - doch viele Kulturbesucher erreichte die Terrornacht in Wien in den Theatern und Konzertsälen der Inneren Stadt. So mussten die Besucher u.a. der Staatsoper, des Burgtheaters und des Wiener Konzerthauses stundenlang in den von der WEGA beschützten Häusern ausharren, im Konzerthaus spielte Percussionist Martin Grubinger laut "ZiB" mehrere Zugaben, um das Publikum bis 22 Uhr abzulenken. Das Publikum harrte bis Mitternacht im gesicherten Haus aus und wurde versorgt.

In der Wiener Staatsoper informierte Direktor Bogdan Roscic nach dem zweiten Vorhang das Publikum, hieß es aus dem Haus auf KURIER-Anfrage. Das Publikum wurde angewiesen, im Haus zu bleiben und verhielt sich überaus ruhig und kooperativ. Gegen 23.30 wurde ein großer Teil des Publikums in die von der Polizei geschützte nahe U-Bahn-Passage evakuiert und fuhr von dort mit einer U4 Richtung Hütteldorf, hieß es, nach Mitternacht wurde dann ein weiterer großer Teil des Publikums erneut in die U-Bahn-Station gebracht. In jene U-Bahn, die Richtung Heiligenstadt fuhr, stiegen dann auch viele Besucher des Wiener Konzerthauses zu. Zuvor noch konnten Eltern unter strengen Polizeischutz jene Kinder holen, die im "Bajazzo" auf der Bühne gestanden waren, hieß es.

Die Besucher der Kammerspiele wurden um 20 Uhr von der WEGA in einen Schutzraum evakuiert, schrieb das Theater in der Josefstadt auf Instagram.