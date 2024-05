"Shared Landscapes": Ich tanze eine Wurzel

Es beginnt am Waldboden. Man sitzt da so im Laub und fragt sich, wann hat man das letzte Mal so etwas gemacht? Das ist schon ein erster Erfolg von „Shared Landscapes“, einer siebenstündigen Freiluft-Performance im Rahmen der Tangente St. Pölten. Das Projekt von Stefan Kaegi und Caroline Barneaud will mit den Mitteln des (modernen) Theaters den teilnehmenden Menschen ihre Verbindung zur Natur bewusst machen.

Am Waldboden wachsen Unmengen von kleinen Bäumchen. Welches wird sich durchsetzen? Das ist eine der Fragen, die in der ersten von sechs Performances behandelt wird. In der von Rimini Protokoll bekannten Art der Expertenbefragung hat Stefan Kaegi eine formlose Interviewcollage – als säßen die Sprechenden auf einer Picknickdecke neben den Zuschauern – zusammengestellt. Ein Kind fragt, ein Waldbesitzer, ein Meteorologe, eine iranische Musikerin und eine Psychologin antworten. Der Landwirt erzählt vom unterirdischen Pilz, der das Kommunikationssystem der Bäume ist. Der mit dafür verantwortlich ist, welcher der kleinen Bäume sich durchsetzen wird. Fast poetisch sagt der Waldbesitzer einmal, er freut sich auf seine Zukunft. Die Zukunft mit der von ihm bestimmten Mischung aus Bäumen in seinem Wald, nicht mehr jener seines Vaters und Großvaters.