St. Pölten: Schnitzeljagd entlang des Mühlbachs und der Traisen

Heute, Dienstag, wird die „Tangente“ von St. Pölten eröffnet – als fünfmonatiges Doch-nicht-Kulturhauptstadt-Programm. Auf den Titel kam man, weil die Stadt fast niemanden tangiert. Man fährt in der Regel durch. Und so lädt man ab 1. Mai zum Verweilen ein. Denn um den rund 7,5 Kilometer langen Kunstparcours „The Way of the Water“ zu bewältigen, braucht es schon mehrere Stunden.

Eines der Highlights der „Tangente“ ist der Wandertag „Shared Landscapes“ durch Wälder und Felder, der sich in mehreren eindrucksvollen Performances dem Umgang des Menschen mit der Natur widmet. „The Way of the Water“, kuratiert von Joanna Warsza mit Lorena Moreno Vera, ist quasi die Ergänzung dazu: 23 Künstlerinnen und Künstler (überproportional viele aus Berlin) setzen sich mit dem Element Wasser auseinander – die meisten von ihnen im öffentlichen Raum. Und etliche nehmen Bezug auf St. Pölten.