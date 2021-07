Taggenbrunn: André Hellers neue Wunderkammer - mit Weltfieberkurve

Es gibt u. a. ein begehbares „Kaleidoskop“ – ähnlich dem „Kristalldom“ in Wattens, aber weit raffinierter. Es gibt Digitalspiegel, in denen sich die Kontur in geometrische Figuren, fließende Gebilde oder Lichtblitze auflöst. Es gibt eine Wand mit Plasmakugeln, eine kitschige Animation einer Reise zum Mittelpunkt der Erde, eine riesige Lichtkugel namens „Morph“ aus hunderten Waben, die am Stand herumeiert und grafische Muster produziert.

Aber Heller setzte auch ein Anliegen durch: Zentraler Bestandteil von „Zeiträume“ ist die „Weltzustandsmaschine“, eine komplexe Fieberkurve. Auf einem riesigen Globus bekommt man den „Gesundheitszustand“ der Erde und die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten vor Augen geführt (Brände, Stürme, Dürre). Und an Screens – das erinnert an die Installation von Ken Lum in der Passage unter dem Wiener Karlsplatz – lassen sich tausende Daten in Echtzeit abrufen. Die „Zeiträume“ sind also weit mehr als nur Zeitvertreib.