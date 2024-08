Swift-Konzert-Absage "ist quasi der Super-GAU"

Kein Einblick in Vertrag

Rund um die Wiener Swift-Konzerte hat sich hier eine besondere Konstellation gebildet. Die "Eras"-Tour wird vom US-amerikanischen Marktführer Live Nation abgewickelt, die in Wien allerdings auf die langjährige Expertise von Barracuda im Bereich Großevents zurückgegriffen hat. Die Wiener Firma, deren Haupteigner wiederum die deutsche CTS Eventim ist, veranstaltet seit langem u.a. das Nova Rock- und das Frequency-Festival und viele andere große Konzerte in Österreich. Natürlich kann niemand der Abwickler etwas für die Umstände, ein gewisser finanzieller Schaden sei aber klarerweise vorhanden. Es liege nun an den Vertragsdetails, wer diesen zu welchen Teilen tragen müsse, so Tschmuck. Klar sei: "Die Betroffenen sind natürlich alle Vollprofis. Die wissen, was wirklich problematisch ist und was nicht." Einblick in die Details der Abmachungen gibt es für Außenstehende in der Regel nicht.

Die nun gecancelten Konzerte lockten Zehntausende Fans aus der ganzen Welt in die Bundeshauptstadt, die nun mit einer herben Enttäuschung konfrontiert sind und mitunter viel Geld in die Hand genommen hatten. Seitens der Stadt- und der Tourismusverantwortlichen brauche es jetzt gutes Krisenmanagement, so der Wissenschafter, der hier aber nicht belehrend auftreten möchte, wie er betonte: "Aus Marketingperspektive wäre es wichtig, doch darauf aufmerksam zu machen, dass Wien an sich schon eine sichere Stadt ist." Dem etwas angekratzten Image sollte man entgegentreten - auch mit dem ohnehin schon vorgebrachten Hinweis, dass man durch die Festnahmen "Schlimmeres verhindert hat".