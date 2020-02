Super Bowl im TV: Die lange Nacht des Eierlaberls

Eschlböck: „Die Chiefs haben vielleicht die umfassendere und organisationstalentiertere Offense. Bei den 49ers musste Garappolo bei den Playoffs wenig zeigen.“ Reiterer: „Es war aber auch nicht notwendig.“

Eschlböck: „Die Chiefs werden es vermutlich darauf anlegen, das Laufspiel zu stoppen und zu schauen, was kann der Herr Garappolo wirklich. Und in der Passverteidigung sind die Chiefs auch nicht schlecht. Auf der anderen Seite wird sehr viel stehen und fallen mit Mahomes.“ Reiterer: „Der ganz wenige schlechte Tage in der Saison hatte.“

Reiterers Erwartungen sind hoch: „Zu erwarten ist ein Spiel mit mehr als 70 Punkten, und am Ende wird’s aufs letzte Play ankommen.“ Also genau das, was die Fans sehen wollen. Reiterer lacht: „Jetzt hab ich das gesagt, und dann wird es ein 10:3.“