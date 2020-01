Gegen alle Vorurteile: Quarterback Mahomes und der Super Bowl

Quarterbacks überleben die gröbsten Attacken, sind die größten Strategen, werfen und verteilen mit ihrem starken Arm die Bälle. Die Endzone ist ihr Ziel, der Touchdown ihre Absicht. Geht alles gut, ruft der Präsident an, wie damals bei Steve Young. Der hat in der Super Bowl 1995 sechs Bälle geworfen, die zu Touchdowns für San Francisco geführt haben. Direkt in der Kabine hat Bill Clinton ihn angerufen und ist am Telefon vor Young in die Knie gegangen.