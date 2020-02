Die Zahlen zum Super Bowl der Superlative

100 Millionen Menschen schauen sich in den USA das Spiel live an, im Fernsehen, auf PCs und Handys. In den Top Ten der TV-Übertragungen mit den meisten Zuschauern in den USA sind nicht weniger als 9 Ausgaben des Super Bowl zu finden.

10 Milliarden US-Dollar werden rund um das Finale in Dinge investiert, die mit dem Spiel zu tun haben. 4.000 Tonnen Popcorn werden gekauft, 14.000 Tonnen Chips, über eine Milliarde Chicken Wings und 100 Millionen Liter Bier.

Vor 50 Jahren zahlten Unternehmen 34.500 Dollar für einen 30 Sekunden langen Werbespot während der Übertragung. Dieses Jahr sollen es zwischen 5,5 und 5,6 Millionen sein. In der regulären Saison sind es nur 625.000 Dollar.

12,4 Millionen Dollar zahlte Chrysler 2011 für einen Werbespot. „Imported from Detroit“ ist noch immer der teuerste Spot der Super-Bowl-Geschichte.