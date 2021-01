"Styx“: Urlaubsreise endet mit Schiffbruch

Ein afrikanischer Bub – herausragend gespielt von Gedion Oduor – schafft es, sich an Bord der „Asa Grey“ zu retten und fordert die Frau auf, zu dem sinkenden Boot zu fahren und zu helfen – was die Küstenwache allerdings streng verboten hat. Zwischen der Ärztin und dem Kind kommt es zu einer heftigen Konfrontation. Ihm war es wichtig, dass sich die Hauptfigur und der afrikanische Bub auf Augenhöhe begegnen, so Wolfgang Fischer.

Zudem habe er von den Zuschauern seines Films sehr viel Empathie erfahren: „Menschen kamen auf mich zu und sagten, sie kennen die Flüchtlingssituation aus den Zeitungen, doch sie haben kein Gefühl mehr dazu. Dieser Film aber ist ein profundes, emotionales Erlebnis.“