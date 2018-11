Wolfgang Fischer über Film "Styx": Außerhalb der Wohlfühlzone

Was tun?

Diese Frage muss sich eine deutsche Notärztin stellen, die mit ihrem kleinen Segelboot auf Urlaubsreise geht. Mitten im Atlantik, vor der westafrikanischen Küste stößt sie auf ein vom Untergang bedrohtes Flüchtlingsboot. Ihre Notrufe an die Küstenwache verhallen ungehört, sie ist als einzige vor Ort. Wie soll sie sich verhalten?

Regisseur Wolfgang Fischer lässt in seinem packenden Drama „ Styx“ (derzeit im Kino) seine Protagonistin, gespielt von der famosen deutschen Schauspielerin Susanne Wolff, eine existenzielle Reise unternehmen und konfrontiert sie – und damit auch sein Publikum – mit schwerwiegenden Entscheidungen.

KURIER: Herr Fischer, Sie haben Ihren Film „ Styx“ genannt, der in der griechischen Mythologie ein Fluss der Unterwelt ist. Gleichzeitig sind unsere Meere mittlerweile auch Massengräber. Waren das Ihre Überlegungen für den Film?

Wolfgang Fischer: Ja, zumal der Styx das Reich der Lebenden von dem der Toten trennt. Wir leben in Parallelwelten – und wenn man sich anschaut, was an den europäischen Außengrenzen in den Meeren passiert, passt der Titel natürlich sehr gut. Auch ist der gesamte Film aus unserer westlichen Perspektive konzipiert. Wir bestreiten mit einer gebildeten Frau, die einen tollen Job als Notärztin ausführt, eine Reise. Diese Reise führt sie in ein Dilemma, das sie lösen muss. Es geht um unsere Perspektive auf diese Tragödie.

Apropos Perspektive: Ganz am Anfang nehmen Sie die Perspektive von Affen in Gibraltar ein. Warum?

Ich wollte, dass die Reise in Gibraltar beginnt. In der griechischen Mythologie ist Gibraltar das Ende Europas und ein bizarrer Ort. Gibraltar ist ein britisches Protektorat, und dort leben diese Affen. Sie sind ein großes Thema, denn es gibt den Mythos, dass, wenn die Affen verschwinden, Gibraltar an Spanien zurückgeht. Deswegen gibt es ein Ministerium für Affen. Es ist schlimmer, wenn man einen Affen mit dem Auto anfährt als einen Menschen. Am Anfang sehen wir Affen durch die Stadt laufen, und es sind keine Menschen mehr zu sehen. Das Bild hat mir sehr gut gefallen, weil es die Frage aufwirft: Ist unsere Welt außer Balance geraten?