Was man im Strauss-Jahr 2025 in Wien nicht versäumen sollte

Wien feiert den 200. Geburtstag von Johann Strauss – mit Konzerten bis Zirkus. Wo anfangen?

Vielleicht beim Ganzjahresprojekt „Schatten des Zweifels – Im Kopf des Genies“ (ab 3. 1.), einem begehbaren „Escape-Room“ der Künstlerin Deborah Sengl in der Time Busters-Filiale im MuseumsQuartier. Wo man in den Kopf des Künstlers oder ins „Hirnkastel“, so der Strauss „Schani“, blicken und vielleicht sogar eigene Wünsche, Sehnsüchte und Ängste reflektieren kann.

Bei der Theaterperformance „Zeitenwalzer“ (19. 1. – 31.12.) geht es zu Strauss-Melodien im Riesenrad durch 400 Jahre Wiener Stadtgeschichte.

Im Stadtpark bringt die Medienkünstlerin Victoria Coeln nahe dem goldenen Strauss-Denkmal ab 21. 3. „Musik zum Leuchten“ und erweckt sieben Frauenfiguren aus dem Kosmos der Strauss-Operetten via Augmented Reality zum Leben.