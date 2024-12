„Die ganze Welt beendet das alte Jahr mit der ,Fledermaus‘“, sagt Franz Pichorner, Direktor des Theatermuseums , der Operette mit dem angeblich typisch Wienerischen „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist!“ in einem Dasein, das allein im Champagner-Delirium auszuhalten ist.

„Johann Strauss – Die Ausstellung“ (bis 23. Juni 2025) im Barockpalais Lobkowitz folgt dieser Dramaturgie in acht Räumen. In einer Kooperation präsentieren Theatermuseum und Wienbibliothek zum Festreigen von „Johann Strauss 2025 Wien“ rund 300 Objekte.

Es seien, im Unterschied zu anderen Locations, „Originale“, betont Kurator Thomas Aigner, ehemals Leiter der Musiksammlung der Wienbibliothek im Rathaus. „Eine Art Spagat ist die Schau“, sie richte sich einerseits an Menschen, die nur wenig über den Walzerkönig wissen, andererseits auch an Spezialisten. „Denn jede Generation muss sich ihr Strauss-Bild neu erkämpfen.“

Urkundenfälschung

Kuratorin Karin Neuwirth vom Theatermuseum: „Wir zeigen auch erstmals das Trauungsbuch aus der Dompfarre St. Stephan“, in dem die Nazis den Urgroßvater von Strauss, einen getauften Juden, mittels Urkundenfälschung entfernen ließen.

Werke vom Genius des Dreivierteltaktes, der von seinen Vertrauten „Schani“ genannt wurde, wie etwa der „Kuss-Walzer“, Klavier-Erstausgaben zu „Künstler-Leben“ und „Unter Donner und Blitz“ sind ebenso ausgestellt wie Figurinen und persönliche Memorabilia: Frackweste, Glaceehandschuhe, Zylinder und eine Krawattennadel in „Gold mit Brillanten“.

Dargestellt sind Tanzsäle wie Sperl, Casino Dommayer, Zögernitz, Dianabad, Schwender u. a., die Moden in dieser Zeit der politischen Umbrüche, die Bühnenwerke in einem eigenen Operettenraum und die Tourneen dieses Popstars des 19. Jahrhunderts. Was der „Aus für Strauss“-Krimi-Autor Thomas Brezina so auf den Punkt brachte: „Gegen Johann Strauss war Falcos Erfolg in Amerika ein Lercherlschas.“