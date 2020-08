"Still Here", "Lovecut" & Co: Die Kinofilme der Woche

Er erzählt von Eltern, die verzweifelt nach ihrer zwölfjährigen Tochter Monique suchen. Sie ist seit einigen Tagen verschwunden. Ist sie ausgerissen? Entführt worden? Der Vater verteilt Flyer mit dem Bild des Mädchens in seiner Nachbarschaft. Bei der Polizei ist er mit seiner Vermisstenanzeige abgeblitzt. Weil Monique und ihre Eltern schwarz sind und in einem ziemlich heruntergekommenen Viertel von New York leben. Der Fall kommt also zu den unerledigten Akten.

Der Reporter Christian Baker wird auf den Fall angesetzt. Er befragt mehrere junge Männer, die in der Wohngegend Moniques herumlungern. Aus den wenigen Informationen baut der Journalist eine Story, in der er auch einen möglichen Verdächtigen präsentiert. Durch den öffentlichen Druck sieht sich der Polizeichef gezwungen, zwei Cops auf den Fall anzusetzen. Ergebnisse müssen her, egal wie. Und so nehmen die Polizisten den in der Zeitung genannten „Schuldigen“, einen verwirrten, ängstlichen Schwarzen, in die Mangel. Bis der Mann sich auf der Toilette das Leben nimmt. Als Folge davon wird Baker von seiner Redaktion freigestellt. Trotzdem gelingt es ihm, das Vertrauen von Moniques Vater zu erringen und weiter zu recherchieren.

Am überzeugendsten ist der Film, wenn er die Entführung des Mädchens und deren Folgen für die Familie beschreibt. Rückblenden in Zeitlupe zeigen den Vater und seine lebensfreudige Tochter beim Spielen. Bilder aus glücklichen Tagen. In seinem Spielfilmdebüt lässt der rumänische Regisseur und Drehbuchautor Vlad Feier ganze Handlungselemente aus, um sie der Fantasie des Publikums zu überlassen. So wird etwa dem Reporter von der Polizei ein Zettel zugesteckt. Was steht drauf? Derlei stilistische Spielereien durchbrechen leider etwas zu oft den Spannungsbogen der Handlung.