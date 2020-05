"steirischer herbst" eröffnet mit Veranstaltungsmarathon

"Beninische Solidarität mit gefährdeten Westlern" ist der Name der von Hazoume gegründeten NGO, die damit der Ausstellung ihren Titel gab. Der 1962 geborene Künstler schuf für den Raum im Kunsthaus sechs neue Installationen, die alle auf ironische Weise mit dem Begriff der Umkehrung spielen, so Kurator Günther Holler-Schuster bei der Presseführung am Freitag.

Gleich beim Eingang steht die Statue einer Liebesgöttin, die einen Drahtrock anhat, in den unzählige Schlösser eingehängt sind. Rundherum stehen schwarze Rüstungen aus dem Zeughaus, als würden die Krieger sie bewachen. Hazoume spielt damit auf die Liebesschlösser an Brücken an. "Eigentlich eine gefährliche Voodoo-Praxis, wenn der Schlüssel weggeworfen wird, gibt es keine Umkehrung", erläuterte Holler-Schuster. Auch der Benzinschmuggel, der in Benin weitverbreitet ist, taucht in den Arbeiten immer wieder auf. Sei es, dass ein Schiff in den Kanistern versinkt oder dass es auf Mopeds und Fahrrädern transportiert wird - die leeren Behälter finden sich in mehreren Arbeiten.

INFO: "steirischer herbst 2013" von 20.9. bis 13.10. // "Romuald Hazoume. Beninische Solidarität mit gefährdeten Westlern." Ausstellung im Grazer Kunsthaus. Von 21.9.2013 bis 12.1.2014. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr.