Stefanie Sargnagel: "Es gibt immer Leute, die’s nicht verstehen"

Hatten Sie Sorge, wenn der Lockdown länger gedauert hätte, dass Sie noch richtig spießig werden?

Sorge nicht, ich hätte mich sehr wohl gefühlt, in dieser Spießigkeit. Aber ich habe mich schon gefragt, ob ich zu zufrieden in meinem eigenen Süppchen koche. Wenn man in der Kulturszene arbeitet, besteht generell die Gefahr, dass man zu wenig mit anderen Menschen zu tun hat und ein bisschen in einer Sonderrealität lebt. Im Lockdown war das dann noch stärker, dass man wenig Gespräche von anderen Leuten mitbekommen hat und wenig von dem, was die Leute so beschäftigt.

Ist das also unabhängig vom Lockdown schwieriger für Sie geworden?

Ja, auf jeden Fall ist das etwas, was verloren geht, weil man nur mehr mit Leuten aus dem Kulturbetrieb zu tun hat. In anderen Jobs ist man schon noch näher am Leben oder an der Gesellschaft. Ich fühle mich jetzt viel mehr in einer Blase. Die Themen, die im Alltag an mich herankommen, sind ganz andere dadurch. Ich mache gerade Führerschein und merke immer, wie ich da richtig geflasht bin, und mir denke: Wow, oh Gott, andere Menschen mit anderen Berufen, erzählt’s mir was von eurem Leben, ihr Exoten!