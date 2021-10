Starsopranistin Edita Gruberova gestorben

Starsopranistin Edita Gruberova ist tot. Sie stand mehr als 50 Jahre lang auf der Opernbühne. Sie starb am Montag im Alter von 74 Jahren in Zürich, wie ihre Familie über die Münchner Agentur Hilbert Artists Management mitteilen ließ.

Geboren am 23. Dezember 1946 in Bratislava, wuchs Gruberova in einfachen Verhältnissen auf. Auf Drängen eines Pfarrers bewarb sich die musikbegeisterte junge Frau am Konservatorium in Bratislava und studierte dort von 1961 bis 1968. Danach ging es steil nach oben. An der Wiener Staatsoper debütierte sie 1970 in Mozarts "Zauberflöte" als Königin der Nacht. 1974 sang sie in derselben Rolle erstmals an der Bayerischen Staatsoper. Ihr internationaler Durchbruch kam 1976 in der Rolle der Zerbinetta in "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss. Bald war sie eine gefragte Interpretin, sang in Mailand, New York, Madrid oder Paris.

An der Wiener Staatsoper war sie während 48 Jahren und über 700 Auftritten zu sehen. 1970 debütierte sie dort als Königin der Nacht in Mozarts „Zauberflöte“. 1974 sang sie in derselben Rolle erstmals an der Bayerischen Staatsoper. Ihr internationaler Durchbruch kam 1976 in der Rolle der Zerbinetta in „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss. Bald war sie eine gefragte Interpretin, sang in Mailand, New York, Madrid oder Paris. Eine hochbegabte Sängerin, für die Regisseure sogar selten gespielte Opern mit schwierigen Gesangsrollen ins Programm hoben.

Beinamen hat die Bayerische und Österreichische Kammersängerin im Laufe ihrer Bühnenkarriere viele errungen. „Königin der Koloratur“ etwa oder „ewige Hohepriesterin des Belcanto“, wie 2010 die „Wiener Zeitung“ schrieb. Klar, dass sie bei all der Verehrung nicht einfach Edita Gruberova genannt wird, sondern „die Gruberova“. So wie „die Callas“ oder „die Caballé“.