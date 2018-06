Eine Königin sagt Adieu: Gruberova nahm Abschied von der Staatsoper

Jubel begleitete ihren Auftritt, Transparente grüßten in diversen Sprachen: Edita Gruberova feierte ihr fünfzigstes Jahr auf der Opernbühne und nach 48 Jahren und über 700 Auftritten ihren Abschied vom Haus am Ring, wo sie 1970 als Königin der Nacht in Mozarts „Zauberflöte“ debütierte.

Noch einmal machte sie als Konstanze („Entführung aus dem Serail“), als berührende Donna Anna („Don Giovanni“) und als intensive Elettra („Idomeno“) hörbar, weshalb Nikolaus Harnoncourt ihrer Stimme „tausend Möglichkeiten“ attestierte.

Atemberaubend wandelte sie sich in die fragile Kameliendame in Verdis „La Traviata“. Aus tiefster Seele ließ sie das „Addio del passato“ ertönen. Was für eine Ausdruckskraft! Welche zarten Pianissimi, welche Leichtigkeit im Duett mit Alfredo, den der junge Chinese Jinxu Xiahou mit tenoraler Strahlkraft gab. Die Elisabetta aus Donizettis „Roberto Devereux“ war eine typische, makellose Gruberova-Performance.

Da war sie die „Königin des Belcanto“.

Phänomenal, mit welcher Losgelöstheit sie bei den Zugaben die „teure Halle“ als Wagners „Tannhäuser“-Elisabeth grüßte und mühelos die „Fledermaus“-Adele gab.