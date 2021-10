Starsopranistin Edita Gruberova: Die Königin in der ewigen Nacht

Edita Gruberova

Sie war eine der bekanntesten Sopranistinnen und galt als „Königin der Koloratur“.

Biografie

Gruberova wurde am 23. Dezember 1946 in Bratislava in einfache Verhältnisse geboren. Auf Drängen eines Pfarrers bewarb sich die musikbegeisterte junge Frau am Konservatorium in Bratislava – und startete eine Weltkarriere. Sie starb am Montag im Alter von 74 Jahren in Zürich.

700 Auftritte

So oft war Gruberova in 48 Jahren an der Wiener Staatsoper zu hören. Sie debütierte dort 1970 als Königin der Nacht in Mozarts „Zauberflöte“.