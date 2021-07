Es traf die Bayreuther Festspiele kurz vor dem Start wie ein Donnerhall: Der österreichische Star-Bass Günther Groissböck, der in diesem Jahr den Wotan in der „Walküre“ singen sollte, sagte seine Herzensrolle am Samstagvormittag ab - nur fünf Tage vor der Premiere am 29. Juli. „Er möchte hier in Bayreuth beste Qualität abliefern und durch die lange Corona-Pause kann er das nicht garantieren“, sagte Festivalleiterin Katharina Wagner am Samstag.

Die Absage gelte auch für seinen Auftritt als Wotan im „Ring des Nibelungen“. Die neue "Ring"-Inszenierung von Valentin Schwarz wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben. Die semikonzertante "Walküre" ist in diesem Jahr als eine Art Vorgeschmack gedacht - mit künstlerischer Bildgestaltung durch den Wiener Aktionisten Hermann Nitsch.

Das Rollendebüt als Wotan war seit Jahren als ein Karriere-Höhepunkt Groissböcks geplant. Es wurde auch als gemeinsames Projekt von ihm und Katharina Wagner angesehen. Der dichte Probenplan am Grünen Hügel sah vor, dass am Tag nach der „Walküre“-Generalprobe vom Freitag bereits ein kompletter "Siegfried"-Durchlauf als Vorprobe für 2022 gespielt werden sollte.

Groissböck erklärt Absage

In einer Instagram-Botschaft erklärte Groissböck am Samstag seinen Fans und allen "Wagnerianern und Wagnerianerinnen", warum er die Rolle nicht in von ihm gewünschter Qualität liefern könne.