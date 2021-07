"Fliegender Holländer" in Bayreuth: Triumph für Salzburg-Star

Die besten Momente sind jene, in denen Senta auf der Bühne steht, gestikuliert, tanzt, alle Aufmerksamkeit auf sich zieht: Wie Asmik Grigorian diese gestaltet, spielt, singt, ist erstklassig. Grigorian, in Salzburg bestens bekannt als Salome und als Chrysothemis (letztere Partie wird sie im Verlauf des Sommers dort noch singen) sowie in Wien als Butterfly, wird bei ihrem Bayreuther Debüt gefeiert wie schon lange niemand mehr. Sie ist dramatisch genug für die Senta, präzise in der Höhe und in der Intonation, ausdrucksstark, facettenreich - und immer dem möglichst schönen Gesang und nicht dem Gebrüll verpflichtet. Diese Jugendlichkeit auf der Bühne, gepaart mit mitreißender Stimme und guter Technik, ist ein Glücksfall für die ganze Opernszene. Da ist jemand endgültig auf dem Weg zum Superstar (oder bereits dort angekommen).

Georg Zeppenfeld ist der hochkarätige, profunde Daland, Eric Cutler ein allzu stark forcierender Erik, Marina Prudenskaya eine markante Mary und Attilio Glaser eine fabelhafte Besetzung für den Steuermann.

John Lundgren als Holländer ist bedrohlich, stimmlich mächtig und präsent, er müsste aber gar nicht so sehr ans Limit gehen, wie er es macht.

Höchste Zeit

Mindestens so sehr wie das Sicherheitskonzept wurde schon im Vorfeld das Dirigat diskutiert, weil erstmals in der Geschichte der Bayreuther Festspiele eine Frau am Pult stand. Die Frist ist also um, höchste Zeit dafür. Aber dennoch ein Grund genau hinzuhören. „Der fliegende Holländer“ klingt bei Oksana Lyniv professionell verwaltet, manchmal mehr wie eine leichte Brise im Mittelmeer als ein wilder Sturm, in den Chorszenen (zugegebenermaßen diesmal besonders schwierig) nicht immer synchron, und auch die Farbpalette wird nicht ausgereizt.

Stellen Sie sich den „Fluch der Karibik“ im „Lindenstraßen“-Setting vor, mit ein paar bösen Klischeefiguren aus dem „Tatort“ angereichert, dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung dessen, was in Bayreuth passiert ist.